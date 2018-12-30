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Депутат Верховной рады отомстил журналисту, написав на него донос

Политика

Мосийчук обвинил журналиста в государственной измене

Киев, 30 декабря 2018, 15:52 — REGNUM  Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук направил в правоохранительные органы и спецслужбы Украины письмо с обвинениями в адрес украинского журналиста Александра Семченко, сообщил Мосийчук 30 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

В письме Мосийчук заявил, что ему стало известно об «антиукраинской и антигосударственной» деятельности Семченко из базы данных экстремистского сайта «Миротворец».

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Парламентарий также дал ссылки на видеоролики Семченко, которые, по его мнению, изобилуют преступными мыслями «подрывающими авторитет Украины как государства», в частности обвинениями ВСУ в обстрелах территории Донбасса и критикой в адрес участников майдана.

Мосийчук в очередной раз принялся угрожать Семченко убийством, прозрачно намекая на его схожесть с известным украинским писателем Олесем Бузиной:

«Твёрдо убеждён, что открытие уголовного дела и арест Семченко украинскими правоохранителями… спасут ему жизнь, поскольку этот «кремлёвский пропагандист» упрямо движется путём Олеся Бузины и существует реальная опасность его жизни…», — заявил Мосийчук.

Депутат также назвал журналиста государственным изменником, и преступником.

Напомним, 21 декабря в студии телеканала NewsOne Мосийчук не нашёл аргументов в споре с Семченко и набросился на него с палкой, однако был быстро обезврежен.

В ходе потасовки Мосийчук угрожал оппоненту убийством, а затем, когда журналист уходил из студии, ударил его палкой по спине.

После эфира Мосийчук продолжил угрожать Семченко, сравнивая его с убитым в 2016 году писателем Олесем Бузиной.

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