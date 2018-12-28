Включение в базу «Миротворца» вызвало шок у политолога Ковтуна

Москва, , 07:28 — REGNUM Администрация скандально известного сайта «Миротворец» решила поддержать падающий интерес к ресурсу, включив в свою базу украинского политолога Вячеслава Ковтуна. Об этом в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 24» заявил сам эксперт.

По словам Ковтуна, когда ему позвонили и сообщили о попадании в базу «Миротворца», он был в «реальном шоке» и сначала не поверил этой информации.

«Начал искать себя в этой базе — и вдруг нахожу. Моя первая мысль: бей своих, чтобы чужие боялись», — сообщил украинский гость студии.

Находящиеся на программе эксперты отметили, что у Ковтуна «лица на себе нет» и выглядит он крайне неуверенно.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря выяснилось, что постоянного участника российских политических ток-шоу Вячеслава Ковтуна внесли в базу данных сайта «Миротворец».

В вину эксперту администрацией неонацистского ресурса вменяется «участиие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение».

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