Бузину убили за то, что он не отказался от своих взглядов — депутат Рады

Киев, , 14:29 — REGNUM Популярного украинского писателя Олеся Бузину убили «неизвестные патриоты» за то, что он остался верен своим взглядам после победы майдана, заявил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 28 ноября в эфире телеканала Zik.

Депутат считает, что майданные власти должны были сразу арестовать писателя:

«Когда в стране, воюющей стране, не действует правосудие, не действуют превентивные меры по отношению к откровенной агентуре Кремля, идеологов русского мира и тому подобное, тогда за дело берутся неизвестные патриоты. Правильно ли это? Нет, это неправильно. Но в этом виновата власть, потому что власть должна была арестовать Бузину, задержать, провести беседу», — заявил Мосийчук.

Парламентарий предположил, что если бы после ареста Олесь Бузина изменил свои взгляды и начал писать лирические произведения, то он бы остался жив.

«Я считаю, что вина за смерть Бузины лежит на правоохранительной системе, которая должна была его задержать, как и всю пятую колонну Москвы на второй день после начала войны с Россией», — подытожил Мосийчук.

Напомним, писатель Олесь Бузина был убит во дворе своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года. Убийцы произвели три выстрела в спину и один в голову. Правоохранители задержали подозреваемых, ими оказались «герои АТО» Андрей Медведько и Денис Полищук. Убийцы до сих пор не понесли никакого наказания.

В своих произведениях Олесь Бузина без прикрас описывал историю политического украинства, чем вызывал ненависть у множества апологетов этой идеологии.

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