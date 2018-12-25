После драки депутат Рады угрожает журналисту «неизвестными патриотами»

Киев, , 13:16 — REGNUM Если журналистом Александром Семченко не займётся СБУ, с ним расправятся «неизвестные патриоты», заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук 25 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Парламентарий напал на Семченко 21 декабря во время записи политического ток-шоу на телеканале NewsOne. Мосийчуку не понравились высказывания журналиста в адрес «героев АТО» и его видение разгрома ВСУ защитниками Донбасса. Политик попытался ударить Семченко палкой, но был обезврежен.

После инцидента Мосийчук пригрозил уйти из эфира, после чего устроители шоу попросили покинуть студию журналиста. Когда Семченко уходил, Мосийчук ударил его палкой в спину.

«В данном случае должна быть немедленная реакция СБУ на антиукраинскую деятельность Александра Семченко, а если её не будет, то своё слово обязательно скажут неизвестные патриоты», — написал парламентарий.

Ранее Мосийчук сравнил Александра Семченко с убитым в 2015 году украинским писателем Олесем Бузиной:

«Сейчас я четко осознаю, что Семченко своей антиукраинской деятельностью прокладывает себе путь Олеся Бузины».

Напомним, 29 декабря Игорь Мосийчук в эфире телеканала Zik открыто заявил, что Бузину убили «неизвестные патриоты» за то, что он остался верен своим взглядам после победы путчистов в 2014 году.

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