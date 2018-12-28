В РФ будут наказывать за вовлечение детей в несогласованные митинги

Москва, , 10:30 — REGNUM В России подписан закон, предусматривающий наказание за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных митингах. Документ, подпись под которым поставил президент РФ Владимир Путин, опубликован 28 декабря на официальном портале правовой информации.

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Законом вносятся изменения в статью 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Теперь в ней появится новая часть. Так, если действие не содержит уголовно наказуемого деяния, то за вовлечение детей в участие в митингах граждан будут наказывать штрафом в размере от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Также предусмотрено административное наказание в виде обязательных работ на срок от 20 до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток.

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За это же правонарушение должностные лица могут получить от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей штрафа, а наказание для юридических лиц составит от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, запрещающий вовлекать детей в участие в незаконных митингах и акциях, Госдума РФ приняла в заключительном чтении 18 декабря, 21 декабря документ был одобрен Советом Федерации РФ.

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