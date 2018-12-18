Штрафы за вовлечение подростков на митинги составят до 0,5 млн рублей

Москва, , 12:01 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о наказании организаторов за вовлечение на митинги несовершеннолетних, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

«Закон не направлен ни против детей, ни против родителей. Закон направлен против правового нигилизма», — заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия»), отметив, что речь идет о незаконных акциях.

Вводятся штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании. Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, или их ждут обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Для должностных лиц наказание предусмотрено в виде штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц — в виде штрафа в размере от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

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