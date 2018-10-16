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Жириновский объяснил, почему дети все равно пойдут на митинги

Политика

Штрафы не помогут

Москва, 16 октября 2018, 10:03 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает неэффективной мерой введение штрафов за привлечение детей на митинги, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

«Конечно, это можно делать, но мы не остановим молодежь, они, наоборот, пойдут туда, где запрещено. Им нужна борьба, столкновение — это интересно», — заявил Жириновский.

По мнению депутата Госдумы, властям следует больше работать с несовершеннолетними, дать им возможность проявить себя.

«В этот же день, когда объявлен несанкционированный митинг, дать им помещение, где они соберутся, с ними поговорить. Тот же кинотеатр «Пушкинский». Один сеанс дневной снимаем, приглашаем их туда и даем микрофон и пусть говорят что хотят», — предложил Жириновский.

За вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги и шествия в Госдуме предложили штрафовать организаторов на сумму от 30 тыс. до 500 тыс. рублей.

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Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях»
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