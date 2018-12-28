Новейший фрегат «Адмирал Макаров» прибыл на Кипр

Лимасол, Кипр, , 10:14 — REGNUM Новейший фрегат «Адмирал Макаров», выполняющий задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, прибыл на Кипр. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

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Корабль зашёл с деловым визитом в порт Лимасол. Здесь он пополнит запасы, а члены экипажа смогут отдохнуть и посетить исторические места города.

Уже завтра, 29 декабря, фрегат покинет порт и отправится дальше выполнять поставленные задачи.

Напомним, фрегат «Адмирал Макаров» является третьим по счёту в серии кораблей проекта 11 356. Кроме крылатых ракет «Калибр-НК» фрегат вооружён 100-мм артустановкой А-190, зенитно-ракетным комплексом «Штиль-1», ракетно-артиллерийским комплексом «Каштан» с управляемыми ракетами и двумя шестиствольными артустановками АО-18К для уничтожения крылатых ракет и низколетящих малоразмерных объектов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года новейший фрегат «Адмирал Макаров» был включён в состав Военно-морского флота РФ. В начале ноября 2018 года фрегат покинул место своего постоянного базирования в Севастополе и направился к новому месту службы. Экипаж корабля будет действовать в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море.

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