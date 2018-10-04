Фрегат «Адмирал Макаров» взял курс на Севастополь

Севастополь, , 09:15 — REGNUM Новейший фрегат «Адмирал Макаров» возвращается в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море. Об этом сообщает 4 октября отдел информационного обеспечения Черноморского флота. Фрегат Черноморского флота выполнял задачи в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море. Корабль направляется в Чёрное море, совершая проход по проливам Дарданеллы и Босфор, пояснили в пресс-службе флота. Отмечается, что «Адмирал Макаров» участвовал в межфлотском учении под руководством главнокомандующего ВМФ России. Корабль достигнет места постоянного базирования к концу первой недели октября. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Средиземное море покинули два малых ракетных корабля Каспийской флотилии ВМФ России «Град Свияжск» и «Великий Устюг». Оба корабля участвовали в межфлотском учении, проходившем в Средиземном море с 1 по 8 сентября.

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