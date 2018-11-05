Новейший фрегат «Адмирал Макаров» будет нести службу в Средиземном море

Севастополь, , 11:31 — REGNUM Фрегат «Адмирал Макаров» покинул место своего постоянного базирования в Севастополе и направился к новому месту службы. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота, в составе которого ранее находился корабль.

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Уточняется, что экипаж фрегата будет действовать в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море.

Напомним, корабль водоизмещением около 4 тыс. тонн способен развивать скорость до 30 узлов и автономно действовать в отрыве от базы в течение 30 суток. Фрегат «Адмирал Макаров» несёт на борту восемь крылатых ракет «Калибр-НК». Кроме того, корабль вооружен 100-мм артустановкой А-190, ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», комплексами ПВО, торпедными аппаратами и глубинными бомбами.

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Как сообщало ИА REGNUM, новейший фрегат «Адмирал Макаров» был заложен 29 февраля 2012 года на калининградском судостроительном заводе «Янтарь», а через три с половиной года спущен на воду. Войти в состав флота фрегат должен был ещё в декабре 2016 года, однако государственные испытания затянулись более чем на год. С апреля по сентябрь 2017 года «Адмирал Макаров» прошёл завершающий этап государственных испытаний: всесторонне проверены матчасть корабля, системы жизнеобеспечения, ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения, навигационные и гидроакустические комплексы.

В октябре фрегат вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море. Корабль принял участие в межфлотском учении под руководством главнокомандующего ВМФ России.

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