С-400 «Триумф» отразили «авиаудар» по Новосибирской области

Новосибирск, , 07:47 — REGNUM Расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» ракетного полка Центрального военного округа успешно прошли учения и нарушили планы условного противника, который, по замыслу учений, планировал нанести ракетно-авиационный удар по объектам и инфраструктуре Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа 28 декабря.

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Дежурные расчётов С-400 вовремя обнаружили опасность и быстро отреагировали, поразили «противника» электронными пусками ракет.

В военном ведомстве добавили, что во время выполнения учебно-боевых задач комплексы С-400 прикрывали зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1». Всего зенитчики ракетного полка ЦВО успешно уничтожили свыше 40 различных целей.

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Как сообщало ИА REGNUM, во второй декаде декабря учения по противовоздушной обороне для боевых расчётов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» прошли и в Крыму. Боевые расчёты из состава дислоцированных на полуострове соединений армии ВВС и ПВО Южного военного округа отработали свёртывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перемещение их в другие районы. Итогом учений стало успешное электронное поражение цели, имитирующей средства воздушного нападения условного противника.

Напомним, зенитная ракетная система С-400 «риумф» способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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