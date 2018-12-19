В Крыму прошли учения боевых расчетов С-400 «Триумф»

Симферополь, , 09:52 — REGNUM Учения по противовоздушной обороне прошли в Крыму для боевых расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.

Применение ракетных комплексов отработали боевые расчеты из состава дислоцированных на полуострове соединений армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Военные отработали свёртывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перемещение их в другие районы.

Расчеты развернули установки, провели привязку к местности и ориентирование, привели комплексы в боевой режим, после чего приступили к сбору данных о воздушной обстановке. Во время марша колонну прикрывали расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Итогом учений стало успешное электронное поражение цели, имитирующей средства воздушного нападения условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной дивизион новейшей ЗРС С-400 «Триумф» будет развернут и заступит на боевое дежурство в Крыму до конца 2018 года. В сентябре стало известно о начале боевого дежурства комплексов в Евпатории. В январе 2017 года С-400 были размещены в Феодосии, в январе 2018 года — в Севастополе.

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