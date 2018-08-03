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В Саратовской области в рамках учения по тревоге подняли расчёты С-400

Общество

Экипажи зенитных установок отправились на полигон в Бурятии

В Саратовской области в рамках учения по тревоге подняли расчёты С-400
Владислав Осипов © ИА REGNUM
ЗРК С-400

Саратов, 3 августа 2018, 12:46 — REGNUM  Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» подняты по тревоге в Саратовской области в рамках учения по отражению воздушной атаки потенциального противника, сообщила 3 августа пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Экипажам зенитных установок предстоит преодолеть более пяти тысяч километров и развернуть системы на полигоне Телемба в республике Бурятия. Там пройдут учебно-боевые стрельбы.

Отмечается, что нападение условного противника будет сымитировано с использованием сверхзвуковых ракет-мишеней «Армавир», «Бекас» и «Пищаль», которые обладают характеристиками реальных самолетов и крылатых ракет. В практической части учений задействованы более 500 зенитчиков и около 100 единиц техники.

Добавим, ЗРК С-400 «Триумф» поступили на вооружение сил ПВО Саратовской области в начале 2018 года. После этого военнослужащие прошли интенсивную переподготовку.

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Военные учения
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