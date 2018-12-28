Стремительные взлеты и сокрушительные падения — Киргизия в 2018 году

Григорий Михайлов, , 08:58 — REGNUM

Итоги 2018 года для Киргизии можно свести к фразе «могло быть лучше, но могло быть и значительно хуже». За прошедший год страна столкнулась с серией техногенных аварий, прошла через период транзита власти, провела очередные Игры Кочевников. Наступающий год обещает стать не менее насыщенным.

2018 год в историю Киргизии войдет как период, полный скандалов. Начало года ознаменовалось масштабной аварией на столичной ТЭЦ, в результате которой Бишкек едва не замерз напрочь.

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Далее начала проявляться борьба за власть между бывшим и нынешним президентами. В результате многие весьма влиятельные люди внезапно потеряли свои посты, а некоторые из них — и свободу. Сейчас в СИЗО ГКНБ находятся более десяти очень уважаемых больших людей, ранее решавшие судьбы людей одним росчерком пера.

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Алмазбек Атамбаев потерял власть

Мало кто год назад мог предположить, что уходящий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев из серого кардинала превратится в загнанного в угол оппозиционера.

Казалось, все было схвачено. Недовольных заставили замолчать, независимых выгнали из страны либо запугали. Как итог — на президентских выборах в октябре 2017 года победил ставленник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков. Предполагалось, что новый глава государства станет марионеткой и на самостоятельность претендовать не станет.

Вопреки ожиданиям большинства в 2019 году Алмазбеку Атамбаеву не удалось удержать контроль ни над новым президентом, ни над страной. Не помогли ему в этом ни набор карманных СМИ, ни готовый выполнять любой приказ «независимый» парламент, ни свои люди на ключевых постах в правительстве, спецслужбах, органах местного самоуправления.

Буквально за полгода политическая конструкция, которую бывший глава страны строил несколько лет, рассыпалась словно карточный домик. Часть людей перебежала на службу к новому руководителю страны, остальные были уволены, либо, что хуже, оказались за решеткой.

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Теперь бывший глава государства обвиняет перебежавших соратников, когда-то клявшихся ему в верности, в предательстве, забывая, что «в политике нет друзей — есть только интересы». Говоря о предательстве подчиненных, Алмазбек Атамбаев не задумывается, что хорошего руководителя ни союзники, ни слуги массово не предают. Либо бывший лидер Киргизии был плох сам, либо он подобрал себе в команду никудышных людей.

Сейчас над Атамбаевым сгущаются тучи — да, он и его команда ведут активное противоборство с нынешним хозяином Белого дома, но положение его выглядит шатким. В ближайшее время он, вероятно, потеряет свою партию СДПК, контроль над фракцией в парламенте уже утерян. Поездка в Москву прошла неудачно — там заручиться поддержкой не удалось. Коридор возможностей сужается. Угроза тюремного заключения становится все более осязаемой.

При всем этом было бы ошибкой считать, что экс-президент Киргизии потерпел окончательное поражение. У Атамбаева еще есть шансы всерьез побороться за власть в стране. Для этого ему нужно выдержать нарастающее давление со стороны Белого дома, заручиться поддержкой хотя бы части киргизских элит и, что самое важное, дождаться крупных ошибок со стороны действующего президента и его команды. Тем более что ошибки будут — это неизбежно.

Сооронбай Жээнбеков — сложности впереди

Наступающий год для Сооронбая Жээнбекова будет тяжелее прошедшего. Если в 2018 году любые проблемы в стране можно было объяснить «тяжелым наследием предыдущего режима», то теперь переходный период закончился — ответственность за ситуацию ложится целиком на действующего главу государства. Жээнбекову придется разгребать накопившиеся проблемы.

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Попытки переложить ответственность на парламент или правительство, без сомнения, будут предприниматься, и не раз, однако известно — все рычаги власти сейчас сосредоточены в руках главы государства и его ближайшего окружения. В Киргизии могут сколько угодно говорить о нарастающей роли парламента и борьбе за независимость судебного корпуса. На практике никакой самостоятельности у ветвей власти в стране нет, так же как не было в последние годы правления Атамбаева.

Может ли Жээнбеков положиться на свое окружение? По действиям президента видно, что он, в отличие от предыдущего главы Киргизии, своих ставленников старается не сдавать и не менять. Однако следует помнить, что людей, которым президент может довериться лично, — немного, при этом не все из них обладают набором качеств, необходимым для работы в государственной системе. Что касается чиновников и политиков, занимавших высокие посты при Атамбаеве, Жээнбеков понимает, что полностью довериться им не может — «предавший один раз предаст и второй».

Что действительно изменилось — так это степень контроля над процессами. Прошедший год Жээнбеков и его команда бросили все силы на решение политических вопросов, оставив без плотного контроля работу НКО и СМИ. В результате закрученные при Атамбаеве гайки, когда все недовольные либо молчали, либо были задавлены исками, развинтились. В стране наступила оттепель.

Насколько это состояние окажется долговременным, сказать сложно — по опыту предыдущих лет, с укреплением власти Жээнбекова контроль вновь начнет усиливаться, а СМИ вернутся к работе по темникам, спущенным из Администрации президента.

Серьезной проблемой, могущей погубить Жээнбекова, становится паралич системы государственного управления. Чиновники боятся брать на себя ответственность — документы ждут подписи по нескольку месяцев. Решение по ряду ключевых вопросов постоянно откладывается на потом. Причин здесь несколько. Повлиял транзит власти, неизбежно вносящий элемент бардака в систему государственного управления, дополнительно роль сыграли посадки ряда высокопоставленных чиновников по обвинениям в коррупции и хищениях — делам, ради которых часть чиновников на госслужбу и устраивалась.

Возможно, играет роль и смена управленческого стиля. Атамбаеву были свойственны эмоциональность и импульсивность, некоторые решения принимались в стиле «мне бы шашку да коня, да на линию огня». Подчиненных он подбирал себе под стать. Сейчас же руководство страны действует пассивнее.

Отчасти этот подход оказался полезен — команде Жээнбекова удалось сосредоточиться на наиболее важных, по их мнению, задачах. В условиях дефицита компетентных кадров и высокой степени неопределенности быстрое принятие решения могло таить большие риски.

Экономика требует внимания

Чтобы удержать власть и укрепить свои позиции, Жээнбекову в наступающем году придется всерьез заняться экономикой. В 2018 году руководство страны было полностью сосредоточено на политической борьбе, в 2019 году такой роскоши президент позволить себе не может.

Как уже было выше сказано, Жээнбекову необходимо срочно расшевелить застывший государственный механизм — откладывать принятие решений уже нельзя. Ближайшие годы должны стать для Киргизии сложными.

Дело не только в неотвратимо надвигающемся мировом кризисе. Чтобы испытывать беспокойство, достаточно внутренних причин — тут и растущие выплаты по долгам Китаю, и растущая вероятность аварий на стратегических объектах, и снижение на треть притока инвестиций. Помимо всего вышеперечисленного Киргизия находится на пороге очередного маловодного периода и, как следствие, — острого энергодефицита.

Память у большинства жителей короткая, большая часть киргизстанцев уже почти забыла, как во время веерных отключений сидела без света в предыдущие подобные периоды. Последний удалось проскочить относительно легко — дефицит электроэнергии перекрывался за счет закупок электричества из Казахстана и Таджикистана. Можно быть уверенным, что будущие массовые отключения света оппоненты Жээнбекова используют для критики президента в полной мере.

При этом быстро решить проблему в энергетике Киргизии попросту невозможно. Текущее состояние энергоотрасли страны неустойчиво, серия аварий на генерирующих мощностях (ТЭЦ Бишкека, Токтогульская и Уч-Курганская ГЭС) показывают — страна в любой момент может погрузиться во тьму целиком. Инфраструктура изношена, денег на ремонт нет.

С пополнением казны все сложно

Контрабандные схемы, действующие в стране, все меньше устраивают соседей — за последние месяцы Казахстан и Россия практически открытым текстом выразили недовольство слишком большими потоками контрабандных товаров из Китая в ЕАЭС.

Растущие переводы от мигрантов, (в России работает каждый десятый гражданин Киргизии) дают серьезную подпитку экономике, но толчка к развитию экономики дать не могут.

Новые крупные инфраструктурные проекты не запущены — по прошествии трех лет инвесторы для строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС так и не найдены. Вновь на неопределенный срок отложен проект строительства железной дороги Китай — Узбекистан. Аналогичная ситуация складывается с большинством других проектов.

Проблемной остается ситуация с крупнейшими золотыми рудниками страны Кумтором и Джеруем. Работы на Джеруе отстают от графика — изначально добычу золота предполагалось начать уже в этом году.

История с Кумтором еще более затянута. Власти Киргизии и канадские инвесторы, ведущие добычу золота на месторождении более 20 лет, никак не могут прийти к взаимовыгодному соглашению. Еще год назад правительство вроде бы смогло сформулировать компромиссный вариант соглашения, по которому рудник должен был работать вплоть до исчерпания запасов.

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Однако после смены власти в стране новая команда управленцев решила переиграть ситуацию и попытаться выторговать более выгодные для себя условия. В результате переговоры между инвесторами и правительством вновь отложены на неопределенный срок. Судьба Кумтора, несмотря на высокую значимость для страны, остается нерешенной. А сам проект стал наглядным примером сомнительной инвестиционной привлекательности страны.

Перспективы

Наступающий год покажет уровень дееспособности президентской команды и самого главы государства.

Перед Сооронбаем Жээнбековым стоит непростая задача: необходимо сместить фокус внимания с политики на экономику — надо вывести из состояния паралича систему госуправления, изыскать средства на реализацию первоочередных задач, провести ревизию застарелых проблем и, при возможности, решить хотя бы часть из них.

Только в этом случае у нынешнего президента Киргизии будет возможность если не войти в историю, то хотя бы дотянуть до конца срока.