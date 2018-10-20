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Соратника экс-президента Киргизии задержали в Казани и вернули в Бишкек

Политика

На родине Илмиянова водворили в СИЗО

Соратника экс-президента Киргизии задержали в Казани и вернули в Бишкек
Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Задержание

Бишкек, 20 октября 2018, 15:02 — REGNUM  Обвиняемого в коррупции бывшего советника экс-президента Киргизии Икрамжана Илмиянова задержали в Казани и доставили в Бишкек на самолете, пишут киргизстанские СМИ со ссылкой на информацию госкомитета нацбезопасности.

По словам очевидцев, Илмиянов был в наручниках, при этом конвоировали его «люди в штатском». На территории России задержание и транспортировку Илмиянова осуществляли сотрудники ФСБ.

В настоящее время соратник прежнего главы государства находится в следственном изоляторе ГКНБ, где пробудет как минимум до 28 ноября.

Представитель возглавляемой экс-президентом Киргизии Алмазбком Атамбаевым партии СДПК заявила, что повестку ни Икраму Илмиянову, ни его жене, находящейся в Бишкеке никто не вручал.

«Ей никто не звонил. Необъяснимая скрытность и неприкрытые элементы шоу в задержании Илмиянова непонятны», — заявила представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

ИА REGNUM напоминает, что 18 октября 2018 года Первомайский районный суд города Бишкек объявил в розыск Икрамжана Илмиянова. Бывшего заместителя руководителя аппарата президента Киргизии обвиняют в получении взятки в размере $150 тысяч (более 9,8 млн рублей) от неназванного бизнесмена.

Отметим, что Илмиянова считают одним из ближайших доверенных лиц бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Когда Атамбаев занимался бизнесом, Икрамжан Илмиянов работал у него личным водителем и телохранителем. После того, как Атамбаев стал главой государства, Илмиянов был назначен на высокую должность в президентском аппарате, а также числился советником президента Киргизии.

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Политическая жизнь Киргизии
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