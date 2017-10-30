Окончательные итоги выборов президента Киргизии: победил Жээнбеков

Бишкек, , 14:00 — REGNUM Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов огласила официальные итоги выборов президента Киргизии. Победителем признан кандидат от «Социал-демократической партии Кыргызстана», бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. За представителя партии власти проголосовали 54,22% пришедших на выборы киргизстанцев (920 620 человек).

Второе место занял другой экс-глава кабмина, лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов, чью кандидатуру поддержали 568 665 избирателей (33,49%). На третьем месте оказался Адахан Мадумаров, которому отдали предпочтение 111 560 киргизстанцев (6,57%).

Всего же участие в президентских выборах приняли 1 697 456 человек. Явка составила 56,34%.

Отмечается, что центризбирком был вынужден отменить итоги голосования на восьми избирательных участках, но заметного влияния на результаты выборов этот факт не оказал. Также стало известно, что за время голосования хакеры пытались атаковать сервер ЦИК 18 358 раз и еще 62 раза происходили различные технические сбои.

ИА REGNUM напоминает, что выборы главы государства в Киргизии состоялись 15 октября 2017 года. На должность президента претендовали 11 кандидатов: экс-вице-мэр Бишкека Эрнис Зарлыков, правозащитница Токтайым Уметалиева, экс-депутат Улукбек Кочкоров, политдиректор спецмиссии ООН в Афганистане Таалатбек Масадыков, предприниматель Арстанбек Абдылдаев, экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров, бывший вице-премьер-министр Адахан Мадумаров, экс-депутат Камчыбек Ташиев, президент союза киргизских обществ дружбы и сотрудничества Арстанбек Малиев, а также бывшие премьер-министры Сооронбай Жээнбеков, Омурбек Бабанов и Темир Сариев.

Отметим, что действующий президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев должен будет сложить полномочия до 1 декабря 2017 года.