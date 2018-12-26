В течение года рейтинг Порошенко оставался стабильно низким — опрос

Киев, , 16:52 — REGNUM В годовой динамике рейтинг Петра Порошенко оставался практически неизменным, сказано в исследовании социологической группы «Рейтинг», опубликованном 26 декабря на официальном сайте организации.

Социологи отметили рост поддержки лидера предвыборной гонки Юлии Тимошенко. Вырос также рейтинг комика Владимира Зеленского. Пётр Порошенко, Юрий Бойко и Олег Ляшко остались на прежнем уровне, а поддержка Анатолия Гриценко, Святослава Вакарчука и Вадима Рабиновича снизилась.

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Пётр Порошенко находится на третьем месте с рейтингом 11,1%. В то же время, в его победу верит 12,8% избирателей, что несколько меньше, чем было в 2017 году — 15%.

У Порошенко самый большой антирейтинг — за него ни при каких условиях не проголосуют 50,3% опрошенных. В региональном разрезе Порошенко «побеждает» по показателю антирейтинга во всех областях кроме Львовской — там наиболее нежеланным кандидатом является Юрий Бойко.

Напомним, 26 декабря Пётр Порошенко заявил, что военное положение на Украине продолжено не будет, следовательно, 30 декабря центральная избирательная комиссия страны начнёт регистрацию кандидатов в президенты Украины.

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Президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года.

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