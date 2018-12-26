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Порошенко подтвердил ранее намеченные сроки выборов на Украине

Политика

Ранее стало известно, что украинский лидер объявил о прекращении в ряде областей Украины введенного ранее военного положения

Порошенко подтвердил ранее намеченные сроки выборов на Украине
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 26 декабря 2018, 15:38 — REGNUM  Выборы президента на Украине состоятся, как и было запланировано, 31 марта 2019 года, заявил действующий глава государства Пётр Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, передает телеканал «112 Украина».

«Мы точно гарантируем, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года, я это подчёркиваю», — отметил украинский лидер.

Ранее стало известно, что Порошенко объявил о прекращении в ряде областей Украины введенного ранее военного положения. По словам главы государства, решение о прекращении действия военного положения было для него принципиальным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что президент Украины Пётр Порошенко введением военного положения пугал своих сограждан, которые, однако, так и не стали его союзниками.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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