В Раде считают, что ввод военного положения не пошел на пользу Порошенко

Киев, , 15:23 — REGNUM Украинский внефракционный депутат Олег Петренко считает, что действующая власть ничего не выиграла от ввода военного положения на Украине. Об этом Петренко заявил 21 декабря в кулуарах Верховной Рады, комментируя окончание срока военного положения 26 декабря.

«Если верить тезисам президента Российской Федерации Путина, то ввод военного положения пошел на пользу действующему президенту. Но на уровне моих ощущений и общения с людьми, это точно не пошло на пользу действующей власти», — сказал Петренко.

Он сообщил, что во время военного положения не было зафиксировано случаев нарушения прав и свобод граждан.

«Много пугали, что будут нарушения прав и свобод граждан. Нужно отдать должное президенту, что этого не произошло. Когда мы голосовали, мы понимали, что в 10 областях не пройдут выборы в отдельных территориальных громадах. Это негатив, который закладывался с самого начала», — добавил Петренко.

При этом депутат призвал Порошенко отчитаться относительно того, что сделали власти для повышения обороноспособности Украины в условиях военного положения.

«Сказать, что за 30 дней как-то повысилась безопасность Украины? Интересно было бы услышать перечень мероприятий, который проведен для этого. Что сделано на данный момент, чего нельзя было сделать без военного положения? Я таких мероприятий не знаю. Уверен, президент захочет отчитаться за эти 30 дней», — подытожил Петренко.

Напомним, 20 декабря президент Порошенко заявил, что за три недели действия режима военного положения ВСУ нарастили военную мощь и усилии оборонный потенциал страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября пресс-служба Кремля проинформировала, что во время телефонного разговора с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин высказался о конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории и введении на Украине военного положения.