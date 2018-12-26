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Актер Зеленский серьёзно задумался о выдвижении в президенты Украины

Политика

Юморист подтвердил участие в парламентских выборах

Киев, 26 декабря 2018, 08:29 — REGNUM  Комик Владимир Зеленский не принял окончательного решения о своём участии в президентских выборах на Украине, но всерьёз рассматривает такую возможность. Об этом Зеленский рассказал 25 декабря в интервью изданию «Гордон».

"Я об этом думаю, очень думаю… Склоняюсь… Рано об этом говорить… Но, думаю, может быть, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей», — заявил потенциальный кандидат.

В тот же день в комментарии изданию «НикВести» Зеленский подтвердил, что его партия «Слуга народа» намерена принять участие в парламентских выборах, которые пройдут в конце октября 2019 года. При этом, юморист отказался назвать хотя бы нескольких членов своей партии.

Напомним, по данным Киевского международного института социологии, на президентских выборах Зеленского готовы поддержать 14,6% избирателей. Это второй результат после лидера гонки Юлии Тимошенко, рейтинг которой составляет 21,2% голосов. Партия Зеленского может пройти в Верховную раду, поскольку, согласно опросам, эту политсилу могут поддержать 13% избирателей.

Отметим, ранее депутат Верховной рады и бывший основатель неонацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош назвал участие в выборах комика Владимира Зеленского и певца Святослава Вакарчука признаками недоразвитости украинской политической системы.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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