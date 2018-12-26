Песков: Москва и Минск не могут сблизить позиции по налоговому манёвру

Москва, , 13:10 — REGNUM Москве и Минску пока не удаётся разрешить существующие на сегодня противоречия по налоговому маневру в нефтяной области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Должна ли Москва «возмещать» Минску его убытки от своего налогового манёвра

«Нет, пока не удалось это сделать»,— сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что для решения этого вопроса создается рабочая группа. Кроме того, по его словам, президенты двух стран договорились провести ещё одну встречу. Когда она состоится, пока не уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении закон, завершающий проведение в РФ так называемого налогового манёвра в нефтяной отрасли. Согласно документу, с 2019 года экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение шести лет. Одновременно налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть будут расти в течение трёх лет — по 2021 год.

При этом, по подсчётам минфина Белоруссии, к 2019 году потери для Минска от такого шага Москвы составят около $300 млн, если нефть будет стоить $70 за баррель. Решить ситуацию предлагалось двумя способами: Россия выступила за межбюджетный трансферт, а Белоруссия — за компенсацию в цене получаемой нефти.

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