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Должна ли Москва «возмещать» Минску его убытки от своего налогового манёвра

Экономика

Единые цены на энергоресурсы могут быть только в едином государстве

Должна ли Москва «возмещать» Минску его убытки от своего налогового манёвра
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Москва, 18 декабря 2018, 05:21 — REGNUM  Представители Белоруссии, касаясь потерь для экономики своей страны от российского налогового манёвра в нефтяной отрасли, называют цифры от 8 до 11 млрд долларов до 2024 года. Должна ли Россия «компенсировать» Белоруссии эти потери, обсуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Налоговый манёвр, как показал опыт российского нефтяного рынка, — необходимый и правильный шаг, который позволит не допустить «утекания нефтепродуктов» из-за мировой конъюнктуры, что имело место, например, осенью 2018-го. Как таковая эта мера является абсолютной прерогативой российских властей, и раз уже такое решение принято, представителям Белоруссии стоило бы порадеть о поиске взаимоприемлемого пути, а не шантажировать российскую сторону. Ведь иначе нельзя назвать заявления официального Минска о возможности выхода Белоруссии из ЕАЭС.

Впрочем, чтобы перевести разговор в более конструктивную сферу, Минску стоит присмотреться к системе бюджетных трансфертов, которые предлагает Москва. Это позволило бы как четко видеть размер поддержки, так и уйти от всякого рода «теневых схем» оборота российских нефтепродуктов. И, что самое главное, следует прекратить использование нефтегазовой темы как площадки для провокационных высказываний. Иначе складывается впечатление, что Минск союзничает с Россией исключительно за деньги.

Читайте статью Налоговый маневр в нефтяной отрасли России: в чем ошибка Минска? и другие публикации Юрия Баранчика об отношениях России и Белоруссии.

regnum author Юрий Баранчик
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