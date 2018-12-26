«Важнее моя семья»: дума Нижнего Новгорода лишится замспикера

Нижний Новгород, , 10:32 — REGNUM Заместитель спикера городской думы Нижнего Новгорода, бывшая глава администрации города, покинувшая этот пост в декабре 2017 года в связи с переходом на одноглавую модель управления, Елизавета Солонченко 26 декабря 2018 года написала заявление о досрочном сложении полномочий депутата. Свой шаг она объяснила желанием уделить больше времени семье. Таким образом городская дума останется без одного из заместителей председателя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заявление и комментарий к нему Солонченко обнародовала на своей личной странице в соцсетях.

«В жизни бывают ситуации, когда надо взять паузу. Паузу в отношениях, паузу в карьере… Поняла, что для меня такой момент наступил сейчас, и решила прекратить свои депутатские полномочия. Это были интересные 13 лет в городской думе. Пришло время, выполнив до конца все взятые на себя депутатские обязательства, завершить этот жизненный цикл. Всему своё время: поняла, что именно сейчас для меня важнее моя семья», — пишет депутат.

В заявлении в городскую думу она уточнила, что просит досрочно прекратить «полномочия депутата городской думы города Нижнего Новгорода с 26 декабря 2018 года».

Напомним, ранее ходили слухи об обысках в доме и офисе депутата Солонченко, но она их опровергла.

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Сложение полномочий депутата Солонченко, которая часто общалась с горожанами посредством социальных сетей, вызвало активное обсуждение. Многие поддержали в этом шаге Елизавету Солонченко и пожелали новых свершений.

«Я думаю, Елизавета, что решение правильное, т.к. женщина — это прежде всего мать и жена. Однако, зная твою активность и эффективность топ-менеджера, уверен, что это ещё не финал, что ты вернёшься. Желаю тебе удачи!», «Мудрое решение, пример для других», «Надеюсь, это будет не затянувшаяся пауза. Новых проектов и свершений!», «Мы верим, что Вы вернетесь. Мужики без Вас не справятся», — пишут они.

Ранее также о досрочном сложении полномочий сообщил депутат Алексей Гойхман, до этого ушедший с поста главы комитета по транспорту. Ходят слухи, что свои полномочия могут сложить ещё два народных избранника.

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