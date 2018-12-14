«Теперь буду ждать...»: нижегородский депутат опровергла слухи об обысках

Нижний Новгород, , 04:20 — REGNUM Заместитель председателя городской думы Нижнего Новгорода, экс-глава администрации города Елизавета Солонченко опровергла сообщения об обысках, якобы прошедших в её кабинете и квартире, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 13 декабря в ряде телеграм-каналов появились сведения о том, что «активно идут обыски, как по рабочим, так и по домашним адресам» бывшей главы администрации Елизаветы Солонченко.

«Ситуация как в книге о Карлсоне, когда он задает вопрос Фрекен Бок: «Вы перестали пить коньяк по утрам, отвечайте — да или нет?» С утра звонят обеспокоенные друзья и журналисты и спрашивают об обысках, которые якобы прошли в моем кабинете и даже дома. Последнее меня встревожило не на шутку — как ранее писала, я сейчас не в Нижнем, — сообщила Солонченко на своей странице в соцсетях. — Пришлось напугать своими вопросами нескольких близких людей. Резюме: по состоянию на 19:00 13 декабря никаких гостей ни на работе, ни дома не было. Теперь буду ждать. Зря ведь не напишут…».

Политобозреватель Андрей Вовк на личной странице в соцсетях отметил, что прошлый раз схожие слухи о Солонченко появились одновременно со слухами «об её возможных «претензиях» на пост замгубернатора по внутренней политике», а «сейчас, видимо, из-за слухов о «претензиях» на пост замгубернатора по социалке». Последнее кресло освободилось в начале декабря — после ухода Сергея Шевченко с поста исполняющего обязанности замгубернатора по социальной политике, здравоохранению и образованию.

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Как сообщало ИА REGNUM, пост главы администрации Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко покинула 20 декабря 2017 года в связи с переходом на одноглавую модель управления. Соответствующие изменения в устав дума приняла 13 декабря 2017 года, но еще в конце октября 2017 года тогда ещё врио губернатора Глеб Никитин, назначенный на этот пост Владимиром Путиным в конце сентября, предложил вернуться к этой модели управления муниципалитетами. Тогда же был подписан соответствующий закон для Нижнего Новгорода. В январе 2018 года администрацию города возглавил депутат Госдумы РФ Владимир Панов, выдвинутый Никитиным.

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