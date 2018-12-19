«То ли депутат, то ли видение»: нижегородская дума теряет кадры?

Нижний Новгород, , 04:22 — REGNUM Дума Нижнего Новгорода начинает «терять» депутатов. Неофициально сообщается, что в ближайшее время досрочно сложит свои полномочия, занимавший 13 лет кресло председателя комиссии думы по транспорту, но в декабре 2018 года «сдавший» его, Алексей Гойхман. Помимо него, думу покинет замспикера Дмитрий Краснов, назначенный заместителем губернатора, и не ясной остаётся судьба депутатов Николая Ингликова, проходящего фигурантом уголовного дела и находящегося в СИЗО, и Сергея Каргина, к которому есть вопросы по посещаемости заседаний, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, единоросса Дмитрия Краснова, который помимо того, что является депутатом, еще и занимает пост гендиректора Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, назначили заместителем губернатора в середине декабря 2018 года. Он будет курировать департамент региональной безопасности, комитет по делам архивов, главное управление ЗАГС Нижегородской области. В должности его должны утвердить депутаты Заксобрания на сессии 20 декабря, пока же он является исполняющим обязанности.

Читайте также: «Баланс местных и пришлых»: назначены ещё два нижегородских замгубернатора

Алексей Гойхман (фракция «Единая Россия»), который с 2005 года избирался в думу Нижнего Новгорода и занимал пост председателя комитета по транспорту, покинул его 12 декабря 2018 года, оставшись лишь в комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике. После чего, начали поговаривать о возможной досрочной сдаче мандата.

«Говорят, что Алексей Гойхман то ли уже написал, то ли планирует вот-вот написать заявление о сложении полномочий депутата думы Нижнего Новгорода. Причины не сообщаются, но они вполне понятны. Ранее Гойхман покинул пост председателя комиссии гордумы по транспорту, которую возглавлял с 2005 года», — отметил на своей странице в соцсетях политобозреватель Андрей Вовк.

Он также добавил, что «таким образом, гордума может лишиться сразу нескольких депутатов: Краснов перешёл в правительство (но так как он избирался по списку «Единой России», его место кто-то займёт); Ингликов находится под арестом; Каргин то ли депутат, то ли видение».

"При этом Каргин, Гойхман и Ингликов избирались в одномандатных округах. И не факт, что до конца срока полномочий созыва будут назначены довыборы», — резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении единоросса Николая Ингликова, который ранее возглавлял муниципальное предприятие по управлению кладбищами, девять месяцев назад было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Следствие считает, депутат получил 160 тыс. рублей взытки за покровительство по службе и сохранение трудового договора смотрителя кладбища «Ново-Сормовское». С конца марта 2018 года депутат находится под арестом в СИЗО.

Читайте также: «Портится психика и здоровье»: нижегородская неделя

К беспартийному депутату Сергею Каргину у депутатов возникли вопросы, после того, как его много месяцев не видели на заседаниях. В октябре 2018 года его даже хотели объявить в розыск и привлечь к поискам волонтёров. Тогда же в думу города поступило заявление о досрочном сложении полномочий, якобы от депутата Сергея Каргина, но установить авторство депутаты не смогли и заявление не рассматривалось. Декабрьскую сессию депутат посетил и опроверг сведения о сложении полномочий. Официального комментария, где пропадал с апреля, он не дал. При этом депутат входит в состав постоянных комиссий по социальной политике, а также по транспорту и связи.

Читайте также: В Нижнем Новгороде не могут найти депутата гордумы

Дума Нижнего Новгорода состоит из 47 депутатов, последние выборы в законодательный орган власти прошли в сентябре 2015 года, срок полномочий депутатов истекает через пять лет после избрания.