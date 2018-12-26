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Активность США и НАТО близ морских акваторий России растёт

Политика

ВМФ России исключит «любые угрозы с морских и океанских направлений»

Москва, 26 декабря 2018, 08:46 — REGNUM  В прилегающих к России морских акваториях развертываются стратегические неядерные системы высокоточного оружия США и НАТО. Об этом сообщил главком Военно-морского флота России Владимир Королёв, сообщает издание Минобороны «Красная Звезда».

Королев отметил, что в 2019 году российскому флоту предстоит действовать в мировом океане в условиях резкого нарастания интенсивности учений США и стран НАТО. Вблизи российских границ развертываются морские системы противоракетной обороны, стратегические неядерные системы высокоточного оружия и объекты военной инфраструктуры, добавил он, не уточнив тип вооружений.

Главком ВМФ также заверил, что численность присутствия российских сил в мировом океане сведет на нет «любые угрозы с морских и океанских направлений». На сегодняшний день, уточнил он, задачи в море выполняют около ста боевых кораблей и военных судов различных классов.

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