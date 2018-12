В войне России и НАТО основную роль сыграют флот и ВВС — National Interest

Лондон, , 08:09 — REGNUM На фоне недавнего инцидента в Керченском проливе военные эксперты Запада указывают на то, что в случае неядерной войны между Россией и НАТО ключевую роль в противостоянии будут играть флот и авиация. При этом подобная конфронтация будет во многом напоминать то, как представляли себе войну в Североатлантическом альянсе и Москве несколько десятилетий назад, пишет Дэвид Экс в статье для The National Interest.

«Восстановление центральных элементов военно-морской стратегии конца холодной войны имеет большое значение в сдерживании и, если будет необходимо, в противостоянии российской агрессии», — отметил старший научный сотрудник лондонского аналитического центра Human Security Centre Роуэн Олпорт в докладе «Лед и пламя — новая военно-морская стратегия для северного фланга блока НАТО» (Fire and Ice — A New Maritime Strategy for NATO’s Northern Flank).

Эксперт предупреждает, что, в случае начала наступления со стороны России на Прибалтику, российским войскам сначала будет сопутствовать успех и они смогут захватить уязвимые территории блока, в том числе Литву, Латвию и Эстонию до того, как им в ответ могут быть направлены подкрепления.

«Российским войскам впоследствии придется сдерживать и, если необходимо, вступать в прямое вооруженное соприкосновение с многочисленным контингентом НАТО, прибывшим в ответ на вторжении Москвы», — подчеркнул эксперт аналитического центра, указывая, что в результате контратаки НАТО конфронтация двух сторон может состояться на севере Атлантики и в Арктике.

«Подводные лодки и корабли Северного флота будут угрожать путям сообщения союзников и наносить удары крылатыми ракетами по наземным целям», — продолжает Олпорт. — Бомбардировщики российских ВВС, совершая вылеты с баз, находящихся за полярным кругом, будут наносить ракетные удары по арьергарду НАТО. В свою очередь, развернутые на Кольском полуострове баллистические и крылатые ракеты наземного базирования будут использоваться для ударов по важным целям в Норвегии».

Тем не менее, утверждает британский эксперт, едва ли сегодня, как и одно-два поколение назад НАТО можно считать бессильной организацией, неспособной нанести поражение России. Так, он указывает на то, что Москва «уязвима к полной мобилизации военно-морской мощи НАТО».

Со своей стороны, блок НАТО, имея базы в Исландии, Норвегии и Соединенном Королевстве, должен стремиться обезопасить морские пути сообщения, чтобы войска и оборудование смогли быть безопасно переброшены из Северной Америки. Во время холодной войны для обеспечения этого проводились ежегодные учения Reforger. Британским ВМС придется играть ведущую роль в защите конвоев, идущих через Атлантический океан.

«Россия представляет собой угрозу для морских путей сообщения НАТО благодаря использованию новейших подводных лодок. Она также может наносить удары с помощью все большего арсенала неядерного стратегического оружия, такого как крылатые ракеты «Калибр» и Х-101, и продолжает наращивание своей инфраструктуры в Арктике», — указывает Олпорт, по словам которого блоку НАТО нужны войска и планы для ответа на любые угрозы.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 26 ноября, когда три корабля украинских ВМС, направлявшиеся в Азовское море, были перехвачены российскими пограничниками в территориальных водах РФ. В интервью телеканалу Fox News президент Украины Петр Порошенко, который после инцидента ввел в ряде областей страны военное положение, назвал произошедшее «войной, а не шуткой», а также призвал страны Запада закрыть для Москвы свои порты. Призыв Порошенко поддержали и в Европейском парламенте.

