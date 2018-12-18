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Путин: НАТО продолжает наращивать силы у российских границ

Политика

России нужно укреплять оборону и безопасность

Москва, 18 декабря 2018, 14:28 — REGNUM  В 2018 году НАТО продолжал наращивать военную инфраструктуру возле российских границ. Об этом заявил 18 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ президент Владимир Путин.

Он отметил необходимость анализа и учета развития военно-политической обстановки в мире. Ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове по-прежнему сложная, добавил он.

Ранее об усилении присутствия сил НАТО у российских границ заявил на встрече с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами альянса генералом Кертисом Скапарротти начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. Он отметил, что наращивание военных сил не способствует снижению напряженности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин назвал важнейшими, ключевыми задачами российского Минобороны укрепление обороноспособности и безопасности страны. По его словам, исключительную важность этих задач осознают как руководители государства, так и все граждане.

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Обострение отношений России и НАТО
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