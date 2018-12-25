Пресс-конференцию Путина посмотрели более миллиарда пользователей соцсетей

Москва, , 17:09 — REGNUM Более 1,1 млрд пользователей социальных сетей интересовались большой пресс-конференцией президента России Владимира Путина, которая прошла 20 декабря. Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе компании «Медиалогия».

"Общий охват составил более 1,1 млрд пользователей. Данные показатели значительно превысили показатели 2017 года, что в целом соответствует общему росту активности пользователей в социальных сетях», — отмечается в пресс-релизе.

Больше всего в соцсетях интересовались ответом Владимира Путина на вопрос о его возможной женитьбе (38% от общей аудитории), заявлением о пенсионных изменениях (29%) и интервью президента страдающей редким заболеванием семнадцатилетней Регине Парпиевой (7,5%).

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Также популярность в соцсетях получили слова Владимира Путина о том, что правительство РФ не допустит скачков цен на нефтепродукты в 2019 году (3,2%), и о том, какой подарок он хотел бы получить на Новый год (2,3%).

При проведении исследования «Медиалогия» учитывала сообщения в Twitter, «Вконтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, блогах и на форумах. Период исследования — с 20 по 22 декабря 2018 года.