Четверг, 20 Декабря 2018 года
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Путин сказал, когда будет жениться

Общество

… когда-то буду должен это сделать

Путин сказал, когда будет жениться
Цитата из к/ф «Не можеть быть!» реж Леонид Гайдай. 1975. СССР
Я тебе говорил, Володька, не женись быстро!

Москва, 20 декабря 2018, 14:03 — REGNUM  Сегодня, 20 декабря, президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос одного из женатых журналистов по поводу женитьбы. «Вы сами женаты и мне хотите такой же участи», — задал риторический вопрос Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В свое время, как порядочный человек, должен буду когда-то жениться», — уклончиво ответил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, в 12:00 по мск состоится ежегодная большая пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина.

На это мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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