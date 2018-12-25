Глава Хакасии согласовал три новых назначения

Абакан, , 15:02 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов утвердил в должности двух министров и согласовал кандидатуру своего заместителя по социальным вопросам. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 декабря в республиканском правительстве.

В должности министра образования и науки утверждена Лариса Гимазутина. Она занимала эту должность и при прежнем главе Хакасии, единороссе Викторе Зимине. По мнению коммуниста Коновалова, работу хакасского минобразования под её руководством можно назвать эффективной. В том числе это касается взаимодействия с федеральным профильным министерством.

Министерство природных ресурсов и экологии Хакасии возглавил Сергей Арехов. Ранее он занимал должность заместителя главы Таштыпского района по экономике.

Также Коновалов определился с кандидатурой своего заместителя по социальным вопросам. Эту должность займёт Татьяна Курбатова, которая в течение 10 лет работала заместителем главы Усть-Абаканского района по социальным вопросам. Назначение Курбатовой на эту должность должно быть согласовано на сессии Верховного совета (парламента) Хакасии, поэтому пока она является исполняющей обязанности заместителя главы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по итогам второго тура губернаторских выборов 11 ноября 2018 года. После его победы на выборах подали в отставку 13 высокопоставленных хакасских чиновников из команды Зимина, в том числе министр природных ресурсов и экологии Юрий Соколов.

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24 декабря стало известно, что министерство экономического развития Хакасии возглавил Николай Евдокимов. До этого он являлся руководителем департамента промышленной политики и территориального развития в минэкономразвития республики.

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Главой минкультуры Хакасии стал кандидат исторических наук Леонид Ерёмин.

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Справка: Лариса Гимазутина родилась 29 октября 1961 года в селе Кедровка Краснотуранского района Красноярского края. Окончила Абаканский государственный педагогический институт по специальности «Математика и физика». Трудовую деятельность начинала учителем математики. В июне 2017 года возглавила министерство образования и науки Хакасии.

Сергей Арехов родился 18 апреля 1972 года в селе Убинское Новосибирской области. Окончил Краснодарский юридический институт по специальности «юрист». Более года занимал должность заместителя главы Таштыпского района Хакасии по экономике.

Татьяна Курбатова родилась 1 января 1963 года. Имеет высшее педагогическое образование, специальность — «учитель русского языка и литературы». В течение 10 лет работала заместителем главы Усть-Абаканского района Хакасии по социальным вопросам.