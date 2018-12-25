Назначен глава «ключевого» министерства Хакасии

Абакан, , 07:18 — REGNUM Власти Хакасии проинформировали о завершении работы экспертной комиссии по отбору кандидатов на государственные должности. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, республиканское министерство экономического развития возглавит Николай Евдокимов.

Распоряжение о его назначении глава Хакасии Валентин Коновалов подписал 24 декабря 2018 года.

«Министерство экономического развития является ключевым, оно определяет развитие республики», — сказал Коновалов, обращаясь к Евдокимову.

При этом глава региона дал новому министру ряд установок:

«Если нужно будет принимать какие-то сложные кадровые решения в связи с тем, что есть какая-то коррупционная составляющая в действиях сотрудников, принимайте их, не раздумывая. Если выявляется нечистоплотность, то такие сотрудники нам не нужны».

В частности, Валентин Коновалов уточнил, что на сегодняшний день «есть ряд претензий» к департаменту по тарифам, который планируют преобразовать в комитет по тарифам и энергетике.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по результатам второго тура губернаторских выборов 11 ноября 2018 года. В бюллетенях его имя было единственным, так как все остальные кандидаты, в том числе единоросс Виктор Зимин, руководивший республикой почти 10 лет, с выборов снялись. Коновалов получил в свою поддержку 57,57% голосов. 15 ноября он вступил в должность главы региона.

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После победы коммуниста на выборах из правительства Хакасии начался «исход» чиновников. Ушли в отставку сразу 13 человек, в том числе министр экономики из команды Зимина Татьяна Пауль.

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Справка: Николай Евдокимов родился 5 апреля 1971 года в городе Абакане. В 1993 году окончил Абаканский филиал Красноярского политехнического института по специальности «инженер». В 2007 году окончил Новосибирский госуниверситет экономики и управления (специальность «экономист-менеджер»). В 2012 году в Хакасском госуниверситете им. Н. Ф. Катанова получил специальность «юрист». В правительстве Хакасии — с 2006 года. Занимал должность заместителя министра в министерстве экономики, сельского хозяйства и продовольствия. До нового назначения являлся руководителем департамента промышленной политики и территориального развития в минэкономразвития Хакасии.

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