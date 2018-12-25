Главой минкультуры Хакасии стал кандидат исторических наук

Абакан, , 09:19 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов назначил министром культуры республики кандидата исторических наук Леонида Ерёмина. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Поздравляя Ерёмина с назначением на должность, Коновалов подчеркнул, что в министерстве культуры «нужно навести порядок».

«Если увидите, что имеются какие-то «серые» схемы, нечистоплотность со стороны сотрудников, то прошу вас принимать жёсткие решения. Приоритетная задача на сегодня — вхождение в национальные проекты и федеральные программы, чтобы мы получили максимум поддержки от федерального центра», — отметил глава региона.

Он напомнил, что в музейно-культурном центре Хакасии обнаружены нарушения:

«Надо принять все меры, чтобы эта проблема была снята и музей нормально функционировал. Все замечания, на которые указала прокуратура, должны быть устранены».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2018 года коммунист Валентин Коновалов одержал победу во втором туре выборов главы Хакасии, получив в свою поддержку 57,57% голосов. Его имя было в бюллетенях единственным, так как остальные кандидаты, в том числе единоросс Виктор Зимин, руководивший республикой почти 10 лет, с выборов снялись.

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После победы на выборах коммуниста ушли в отставку 13 высокопоставленных хакасских чиновников, в том числе и. о. министра культуры Вячеслав Инкижеков.

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Справка: Леонид Ерёмин родился 2 июня 1968 года в городе Кобрин Белорусской ССР. В 1995 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию культуры по специальности «музеевед». Трудовую деятельность начал в 1995 году с должности начальника художественного отдела Хакасского республиканского музея краеведения. В 2001—2004 годах занимал должность первого замминистра культуры Хакасии. В 2009—2013 годах являлся госинспектором в управлении Росохранкультуры. До настоящего времени работал научным сотрудником в Хакасском республиканском национальном музее-заповеднике. Ерёмин — кандидат исторических наук, автор десятков работ по проблемам музееведения и сохранения историко-культурного наследия народов Сибири.

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