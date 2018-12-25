Минобороны РФ планирует завершить очистку Арктики в 2019 году

Москва, , 07:59 — REGNUM Очистку островов Арктики от металлолома планируется завершить в 2019 году. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу уточнил, что осталось расчистить 9 тыс. кв. км арктических территорий, где базируются Вооруженные силы РФ.

По его словам, в настоящее время Россия обладает не имеющей аналогов в мире военной инфраструктурой в Арктике. Восстановление аэродромов и создание современной инфраструктуры продолжается.

«Военная структура ВС РФ создается на арктических островах Земля Франца-Иосифа, Земля Александры, Котельный, Средний, остров Врангеля, мыс Шмидта, Новосибирские острова, а также на Курилах», — пояснил Шойгу.

Читайте также: Более 545 военных объектов построено в Арктике за четыре года

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России развернуло масштабное строительство в Арктике. Так, с 2014 года военные строители ввели в эксплуатацию более 545 объектов площадью свыше 710 тыс. кв. метров.

Подробнее: В Арктике пройдут стратегические военные учения Вооруженных сил России