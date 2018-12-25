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Минобороны РФ планирует завершить очистку Арктики в 2019 году

Политика

Осталось расчистить 9 тыс. кв. км арктических территорий

Москва, 25 декабря 2018, 07:59 — REGNUM  Очистку островов Арктики от металлолома планируется завершить в 2019 году. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу уточнил, что осталось расчистить 9 тыс. кв. км арктических территорий, где базируются Вооруженные силы РФ.

По его словам, в настоящее время Россия обладает не имеющей аналогов в мире военной инфраструктурой в Арктике. Восстановление аэродромов и создание современной инфраструктуры продолжается.

«Военная структура ВС РФ создается на арктических островах Земля Франца-Иосифа, Земля Александры, Котельный, Средний, остров Врангеля, мыс Шмидта, Новосибирские острова, а также на Курилах», — пояснил Шойгу.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России развернуло масштабное строительство в Арктике. Так, с 2014 года военные строители ввели в эксплуатацию более 545 объектов площадью свыше 710 тыс. кв. метров.

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Борьба за Арктику
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