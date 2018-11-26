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Более 545 военных объектов построено в Арктике за четыре года

Политика

В частности, проведена реконструкция 17 аэродромов

Москва, 26 ноября 2018, 07:52 — REGNUM  Минобороны России развернуло масштабное строительство в Артике. Так, с 2014 года военные строители ввели в эксплуатацию более 545 объектов площадью свыше 710 тыс. кв. метров, сообщили в министерстве.

При строительстве применяются современные строительные материалы и технологии, в том числе 3D проектирование. Для устройства дорог и аэродромов используются современные геотекстильные материалы.

Увеличить скорость производства и качество работ по строительству дорог и аэродромов позволяет современная технология стабилизации и закрепления грунтов минеральными комплексообразующими добавками-стабилизаторами.

Так, проведена реконструкция 17 аэродромов. Продолжается строительство уникальных всепогодных аэродромов на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа и на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в северных широтах находятся ледоколы не только России, но и США, Швеции, Германии, Китая и даже Южной Кореи. Добавим, что Северный флот продолжает реализацию Комплексного плана Минобороны по развитию возможностей группировок сил и войск в Арктике на период до 2020 года.

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Борьба за Арктику
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