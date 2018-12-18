В Арктике пройдут стратегические военные учения Вооруженных сил России

Москва, , 21:42 — REGNUM В августе — сентябре 2019 года состоятся российские стратегические военные учения «Центр-2019», часть которых пройдет в Арктике, сообщает 18 декабря газета «Известия».

В ходе этих учений планируется проверить новую военную технику, разработанную для условий Крайнего Севера, будут созданы необходимые для крупных военных операций инфраструктурные узлы.

В частности, в арктических условиях будут испытаны системы ПВО «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА», бронемашины МТ-ЛБВ, БТР-82А, основные боевые танки Т-80БВ, боевые машины огневой поддержки и сопровождения «Торос».

Часть этапов стратегических учений «Центр-2019» пройдет на территории от Новой Земли до Новосибирских островов.

В учениях будут полностью задействованы две арктические мотострелковые бригады, вместе с ними будут действовать части тылового и технического обеспечения.

По мнению ряда экспертов, на учениях будут отрабатываться боевые действия по обеспечению и обороне Северного морского пути. Для этого будут задействованы корабли, береговые силы, авиация и подлодки Северного флота.

Кроме того, может быть вновь отработана переброска кораблей Тихоокеанского и Северного флотов между театрами их боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние два года Минобороны РФ вело активное военное строительство в арктических регионах, создавая необходимые объекты и формируя новые части и соединения. Ранее Вооруженные силы России уже провели ряд тактических учений в Арктике и прилегающих регионах.

Напомним, оборона Северного морского пути и контроль за Арктикой с каждым годом приобретают все более важное значение из-за открытых там месторождений природных ресурсов и роста спроса на проводку торговых морских караванов.

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