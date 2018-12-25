Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко

Москва, , 07:25 — REGNUM Сегодня, 25 декабря, президент России Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, сообщается на сайте Кремля.

Также лидеры двух стран рассмотрят перспективы дальнейшего продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве.

В официальном сообщении отмечается, что Александр Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний раз Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге в начале декабря. Тогда между главами России и Белоруссии возник спор относительно цены на российский газ для белорусской стороны.

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