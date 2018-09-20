Встреча Путина с Лукашенко пройдёт 21 сентября

Москва, , 15:59 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Как уточнили в пресс-службе Кремля, переговоры состоятся 21 сентября. Президент Белоруссии будет в России с рабочим визитом.

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«В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны затронут актуальные международные проблемы, а также коснутся темы перспектив продвижения евразийской интеграции.

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Как сообщало ИА REGNUM, об этой встрече лидеры двух государств договорились во время телефонного разговора, который состоялся в конце августа. Тогда же была предварительно определена и дата встречи — 21 сентября. Предполагается, что в ней примут участие премьер-министры и вице-премьеры, отвечающие за топливно-энергетический комплекс.

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