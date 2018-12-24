Украинские военные устроили беспредел в пансионате на границе с Крымом

Киев, , 07:24 — REGNUM Украинские военные недостойно повели себя в пансионате, расположенном в городе Геническ Херсонской области на границе с Крымом, куда они заселились под предлогом объявленного президентом Украины Петром Порошенко «военного положения». На вызывающее поведение бойцов 57-й бригады ВСУ (именно так они представились) пожаловался руководитель базы отдыха. Свою жалобу он направил на имя военного прокурора Южного региона Украины. Документ на своей странице в Facebook опубликовал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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Уточняется, что инцидент произошёл 30 ноября. Прибывшие на базу отдыха украинские военные заявили, что будут жить в пансионате «по распоряжению командования» в связи с введением в стране военного положения.

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«База была закрыта на несезон, отопление отсутствует, водопровод и канализация перекрыты, белье отсутствует, поставок питания нет. Но военнослужащие сказали, что им это не помешает», — говорится в жалобе руководителя пансионата.

Военнослужащим были предоставлены шесть номеров. Прибыв на базу спустя два дня директор обнаружил полный разгром — в холле администрации разбито витражное стекло, в номерах — беспорядок, кругом — пустые бутылки из-под алкоголя. Кроме этого, из двух номеров исчезли новые плазменные телевизоры стоимостью почти 30 тысяч рублей каждый. При этом, что произошло, военнослужащие не пояснили. А на вопрос владельца пансионата о выполняемых ими задачах на базе отдыха ответили, что это «военная тайна».

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Поданное директором объекта заявление в полицию результатов не дало: уголовное дело открыто не было.

Сам бывший депутат по этому случаю сказал, обращаясь к гражданам Украины: «Ещё раз хочу повторить, Россия на вас нападать не будет. Это миф этой власти. Потому что на вас же напала ваша же власть».

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Как сообщало ИА REGNUM, после инцидента с тремя кораблями ВМС Украины, которые 25 ноября после незаконного пересечения границы с РФ были задержаны российскими пограничниками, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в 10 областях страны сроком на 30 дней — до 14:00 26 декабря 2018 года.

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