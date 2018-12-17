Порошенко готовит провокации на границе с Крымом — Лавров

Москва, , 12:31 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко готовит провокацию на границе с Россией. Такое заявление в эфире радио «Комсомольская правда» сделал министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Как уточнил глава внешнедипломатического ведомства, вооружённая провокация на границе с Крымом, согласно имеющейся у МИД РФ дополнительной информации, «которой мы склонны верить», будет организована в последней декаде декабря. Однако Россия готова моментально отреагировать.

«Он (президент Украины— прим.) получит ответ — мало не покажется, наша страна — это наши границы», — заявил Лавров.

При этом министр иностранных дел РФ высказал уверенность, что большинство жителей Украины хочет мира и желает «избавиться от этого позорного режима» и «вернуться к нормальным отношениям с РФ».

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Как сообщало ИА REGNUM, российско-украинские отношения обострились после произошедшего на Украине в феврале 2014 года госпереворота и последующего вхождения Крыма в состав РФ. К росту напряжённости привела и недавняя провокация, которую в Чёрном море устроили три корабля ВМС Украины. 25 ноября суда незаконно пересекли границу с РФ и осуществляли опасные манёвры в территориальных водах России, за что и были задержаны российскими пограничниками.