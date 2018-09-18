«Украина готовит новые провокации у границ России и на Донбассе» — Ковитиди

Москва, , 22:57 — REGNUM В свете скорых президентских выборов на Украине Киев начнёт новый раунд провокаций у границ России. Об этом 18 сентября заявила член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Мы должны сами осознать то, что мир находится на пороге важнейших политических событий. Причина тому не только выборы на Украине. Мы должны понимать, что сегодня риски сирийского противостояния умышленно переносятся Соединёнными Штатами на территорию Украины. Украина сегодня — плацдарм для борьбы коллективного Запада с Россией, это совершенно очевидно. И всё то, что мы сегодня видим, — лишь элементы этой большой политической игры», — заявила Ковитиди.

По её мнению, в ближайшей перспективе США продолжат свою тактику «действия чужими руками», а потому всё, что сегодня происходит, преследует своей целью «выставить Россию в качестве неуправляемого агрессора».

«Англосаксы понимают, что Украина — самый реальный инструмент борьбы с Россией. Такая возможность уникальная — президентские выборы. И они сегодня будут использовать максимально эту ситуацию. И ситуация в Азовском море тоже будет использована. Я уверена, что будут провокации, будут провокации на украинско-российской границе в Крыму, уверена, что будут провокации на Донбассе, будут провокации в Азовском море», — подчеркнула она.

Ранее власти Украины заявили о планах по созданию военно-морской базы на побережье Азовского моря до конца 2018 года. Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан в связи с этим заявил, что мощная военная инфраструктура Украины на побережье Азовского моря станет для России серьезной проблемой и вынудит ее пойти на уступки. Также сообщалось об увеличении армейской группировке в Приазовье.