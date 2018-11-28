Порошенко подписал закон о введении военного положения на Украине

Киев, , 13:26 — REGNUM В ряде областей Украины введено военное положение. Соответствующий закон подписал президент Украины Пётр Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

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«Президент Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине», — написал Цеголко в Facebook.

https://www.facebook.com/svyatoslav.tsegolko/posts/1809225629186958

Как сообщало ИА REGNUM, после инцидента с тремя кораблями ВМС Украины, которые 25 ноября после незаконного пересечения границы с РФ были задержаны российскими пограничниками, Совет национальной безопасности и обороны Украины и президент страны Пётр Порошенко выступили за введение военного положения в стране на 60 суток. При этом украинский лидер отметил, что такие действия «никоим образом не предусматривает действий за пределами суверенной территории Украины» и не означает «объявления войны России». По словам Порошенко, оно вводится исключительно для обороны Украины.

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26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. Действие указа распространяется на Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Сумскую, Одесскую, Харьковскую, Черниговскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Военное положение на этих территориях будет действовать до 14:00 26 декабря 2018 года.

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