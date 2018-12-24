2018-й – год Арктики по китайскому календарю?

Анна Горохова, , 08:43 — REGNUM

Китайский интерес к Арктике возник давно, но осторожность сменилась решительностью только в 2018 году — в январе Госсовет республики опубликовал первую в своей истории Белую книгу о государственной политике в Арктике.

В документе Китай именуется полноценным игроком в Арктическом регионе, «приарктическим государством». Последний тезис нередко называют чистой провокацией. Объяснения Пекина просты: процессы в Арктике (например, климатические изменения) влияют на всю планету, и регион находится под юрисдикцией международных правовых норм, установленных ООН. А значит, и Китай имеет полноправное отношение к «северным» делам. Своим статусом наблюдателя в Арктическом совете Китай пользуется активно и стремится к постоянному присутствию на дискуссионных площадках любого уровня.

Политический стоп-кран

Несмотря на свою активность в Арктике, исключительных прав в регионе КНР не имеет. И к концу 2018 года напоминания об этом стали звучать с самых высоких трибун. В сентябре президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что «Китай не является членом Арктического совета, и у этой страны нет никакой территории или прав в зоне Арктики».

В то же время, несмотря на категоричные цитаты президента, Финляндия продолжает активно развивать отношения с Китаем на северном направлении. Осенью 2018 года на воду был спущен второй ледокол в китайском флоте «Сюэлун-2» («Снежный дракон — 2») — хоть и строящийся на китайских верфях, но созданный по проекту финской Aker Arctic. Финны надеются на поддержку китайских инвесторов в создании железнодорожного «Арктического коридора» между Рованиеми и норвежским Киркенесом, который обеспечит Финляндии доступ к северным морям.

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Для Пекина сотрудничество с по-настоящему арктическими государствами стратегически важно. Прежде всего, в экономическом разрезе: морскому торговому маршруту через Южно-Китайское море необходима альтернатива. И дело не только в пресловутом (но несколько сомнительном) сокращении сроков при проходе через северные моря. «Южный» маршрут находится под контролем США, и любое обострение в отношениях может закончиться блокировкой китайских торговых судов. Поэтому Китай внимательно изучает арктические маршруты и возможные перевалочные пункты как на морских, так и на воздушных трассах.

Очередным предметом китайского интереса стала Гренландия, решившая создать на своей территории три крупных международных аэропорта. Китай заявил о готовности вложить в проект 1,5 млрд долларов уже больше года назад, но решение до сих пор не принято. Правительство Гренландии готово принять помощь Китая. Но Дания не хочет терять экономическую власть над своей автономией, боясь к тому же вызвать недовольство Штатов, для которых Гренландия важна из-за авиабазы Туле — части американской системы раннего предупреждения о баллистических ракетах. Вывод — навести мосты через высокие северные широты Китаю еще долго будут мешать политические вопросы.

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Институты и верфи

Всё, чем сегодня без ограничений может заниматься в Арктике Китай, — изучать ее. И несмотря на то, что в 2018 году новостей о китайских северных исследованиях стало в несколько раз больше, процесс идет уже не одно десятилетие. В 1981 году при китайском министерстве природных ресурсов появилась Арктическая и антарктическая администрация, которая с 1997 по 2017 год организовала восемь научных экспедиций в Арктику, а также открыла две полярные станции, на Шпицбергене и в Исландии. В 2013 году китайские ученые вместе с представителями шести институтов стран северной Европы организовали Китайско-Североарктический исследовательский центр.

В конце июля 2018 года стартовала девятая арктическая экспедиция Китая, в ходе которой ученые протестировали ледовую станцию-беспилотник. Изобретение китайских специалистов позволит проводить исследования даже тогда, когда регион будет скован льдами.

18 октября уходящего года начала работу китайско-исландская арктическая обсерватория, расположенная в исландском Кархолле. Цель объекта — проводить исследования атмосферы, биосферы, ледового покрова и океана.

Пекин планирует вскоре удвоить количество полярных экспедиций. Для этих целей предназначен уже упомянутый ледокол «Сюэлун-2», который будет сдан в 2019 году. Вскоре после этого предполагается начало строительства на китайских верфях первого атомного ледокола для самостоятельного прохода по более дальним маршрутам. Сегодня Китай, как и остальные государства, пользуется услугами российского «Атомфлота».

Российско-китайский альянс?

В публикациях западных СМИ о событиях в Арктическом регионе Россия и Китай уже давно упоминаются через запятую — как две главные угрозы для мирного северного соседства. Действительно, две страны развили наибольшую активность на арктическом направлении, что не может не раздражать других акторов. Но до создания арктического альянса еще далеко: пока Китай только тестирует прибрежные российские маршруты и налаживает экономические связи с отечественными добывающими компаниями.

За первые месяцы летне-осенней навигации Китай совершил четыре рейса в арктических водах России. А в сентябре уходящего года первое судно китайской компании Cosco Shipping преодолело трассу Севморпути. На следующий год таких рейсов запланировано больше, но это число не идет ни в какое сравнение с тем объемом перевозок, которое Китай обеспечивает на южном направлении. Проба арктических вод нужна исключительно для получения новых компетенций и опыта.

Для Китая куда важнее включиться в разработку российских газовых месторождений. Компании КНР уже стали важными партнерами в проектах на Ямале: крупный пакет акций в «Ямал СПГ», растущий импорт сжиженного природного газа. В 2018 году «Новатэк» объявил о создании предприятия для строительства ледоколов на сжиженном природном газе, инвестором которого выступит Фонд Шелкового пути.

К проектам в других субъектах Арктической зоны РФ Китай пока только присматривается. Но больший интерес у инвесторов вызывают дальневосточные регионы, близкие к Севморпути. В декабре уходящего года Минвостокразвития сообщило о намерениях шанхайской компании «Чжумпу» построить на берегу Авачинской губы в Камчатском крае современный судоремонтный завод.

«Китайская компания готова приступить к строительству в течение года. После завершения строительства завода планируется формирование промышленной зоны, включающей в себя складские помещения и перерабатывающее предприятие», — сообщает пресс-служба министерства.

Камчатка в скором будущем станет пунктом для перевалки и хранения СПГ с ямальских заводов «Новатэка» на пути в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Если планы по созданию перерабатывающих мощностей реализуются, Китай получит собственную базу для переработки СПГ на российской территории. Тогда сотрудничество стран точно можно будет назвать тесным.

2018 год однозначно стал подготовительным этапом реализации китайской арктической стратегии. Страна, заинтересованная в интернационализации Арктики, продумала свои действия. И наблюдать за ними стоит с особым вниманием. Особенно России — для которой каждый процесс в Арктическом регионе является вопросом национальной безопасности.