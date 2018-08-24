Китай запустит в Арктику ледовую станцию-беспилотник

Пекин, , 14:51 — REGNUM В ходе девятой научной экспедиции в Арктику китайские ученые протестировали сигнал системы беспилотной ледовой станции. Об этом сообщает китайское онлайн-издание «Жэньминь жибао».

Ледовая станция-беспилотник полностью разработана и собрана китайскими специалистами. Она позволит проводить длительные онлайн-наблюдения за атмосферой, морским льдом и верхним слоем вод в центральной части Северного Ледовитого океана. С помощью новых данных исследователи изучат среду и климатические изменения на Северном полюсе. Система, по мнению китайских исследователей, заполнит некоторые пробелы в изучении Арктического региона.

«В настоящее время ледоколы разных стран проводят разведки, главным образом, в летнее время. Поэтому понимание таких ключевых процессов, как таяние льда весной и замерзание осенью, в науке отсутствует. Наблюдения беспилотной ледовой станции будут эффективным дополнением особенно в периоды отсутствия научно-исследовательских судов на Северном полюсе», — заявил участник экспедиции, научный сотрудник Института полярных исследований Китая Лэй Жуйбо.

Как сообщало ИА REGNUM, девятая арктическая экспедиция Китая стартовала в конце июля 2018 года. Круг задач, поставленных перед экспедицией, включает обследование Берингова, Чукотского морей, а также работы в Северном Ледовитом океане. Ученым и исследователям предстоит заняться изучением в этих и других акваториях, представляющих интерес для КНР, гидрологических процессов, климатических условий, морской геологии и геофизики, а также ледовой обстановки в центральном фарватере Арктики.

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Напомним, в январе 2018 года Госсовет Китайской Народной Республики опубликовал первую в своей истории Белую книгу о государственной политике в Арктике. Страна-драйвер глобальной экономики не хочет упускать из вида перспективный регион. Научные исследования, которые проводит в Арктике Китай, имеют своей целью участие «в разведке и разработке нефти, газа, минералов и других неживых ресурсов».

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Пекин планирует вскоре удвоить количество полярных экспедиций. Как сообщало ИА REGNUM, для этих целей на китайских предприятиях с 2016 года строится ледокол «Сюэлун 2» («Снежный дракон 2»). Судно будет сдано в эксплуатацию в 2019 году и станет первым полярным судном, построенным Китаем самостоятельно.

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