Сжиженный газ «Новатэка» будет храниться на плавучих складах

Мурманск, , 22:10 — REGNUM Терминалы «Новатэка» для перевалки и хранения сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке и в Мурманской области будут оснащены плавучими хранилищами. Как сообщает ИАА «ПортНьюс», об этом сегодня, 19 октября, сообщил начальник управления проектирования портовых сооружений департамента СПГ-проектов ПАО «Новатэк» Максим Минин на конференции «Арктические проекты — сегодня и завтра».

«Наиболее экономически целесообразным мы увидели решение плавучих хранилищ объемом 360 м3. Объем рассчитан исходя из двух товарных партий. Суда будут подводиться к ним с двух сторон — это позволит одновременно разгружать и загружать суда», — пояснил Минин. Каждый хаб будет иметь два хранилища: это ускорит процесс перегрузки СПГ и принесет экономические выгоды.

Читайте также: «Новатэк» укрепляется в Арктике

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Новатэк» намерена построить два терминала для промежуточной перевалки СПГ на Камчатке и в Мурманской области мощностью 20 млн тонн в год каждый. Компания собирается использовать эти терминалы для перевалки газа не только с действующего завода «Ямал СПГ», но и с будущего предприятия «Арктик СПГ-2» на Гыданском полуострове. Проекты будут идентичными, не считая дноуглубительных работ, которые необходимо провести на Камчатке.

Соглашение «Новатэка» с правительством Камчатки и Минвостокразвития по строительству терминала по перевалке и хранению сжиженного природного газа с бухте Бевечинской было подписано на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года. Для реализации проекта «Новатэк» станет резидентом территории опережающего развития (ТОР) на Камчатке. Сумма инвестиций оценивается в 108 млрд рублей.

В конце сентября губернатор Мурманской области Марина Ковтун объявила о скором подписании с компанией «Новатэк» аналогичных документов. Терминал в Ура-Губе на мурманском берегу Баренцева моря планируется сдать к 2022 году, терминал на Камчатке — к 2023 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый проект Мурманской области и НОВАТЭКа