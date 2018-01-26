Китай в Арктике: не надо ждать благотворительности

Анна Горохова, , 22:38 — REGNUM

Маршруты и ресурсы

Китай до сих пор не имеет арктической стратегии в виде официального документа, однако проявляет интерес к региону еще с 1980-х годов. В 2000—2010-х годах страна стала заметна на арктической арене, а в 2013 году вошла в Арктический совет в качестве наблюдателя.

Север интересен для КНР, в первую очередь, экономически. Из-за недостатка собственных минеральных ресурсов (общий минерально-сырьевой потенциал Китая меньше российского практически в 15 раз) вынужден импортировать энергоносители, в основном, с нестабильного Ближнего Востока. Здесь Арктика становится более надежным, а потому привлекательным источником.

Не меньшую значимость имеет развитие китайского экспорта с помощью арктических водных маршрутов.

«Китай, который обладает капиталом, технологиями, рыночным потенциалом, необходимыми знаниями и опытом, может играть важную роль в расширении сети судоходных маршрутов в Арктике и содействии социально-экономическому развитию в странах, расположенных вдоль этих маршрутов» — этот фрагмент из Белой книги адресован, в первую очередь, России, вдоль берегов которой проходит перспективный Северный морской путь.

Китайцы активно интересуются и Северо-Западным проходом — морским путем вдоль берегов Северной Америки через Канадский Арктический архипелаг. Притязания на владение этой водной магистралью давно высказывает Канада. Однако Китай, считая Арктику международной — а значит, ничьей — территорией, с подобными условиями не соглашается и без стеснения тестирует морские пути восточной и западной Арктики. ИА REGNUM ранее сообщало о недовольстве канадских властей заявлениями Китая: после якобы научной экспедиции ледокола «Снежный дракон» КНР объявило, что своим рейсом судно увеличило опыт для будущего китайского северного судоходства.

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Имперское прошлое

«Географически Китай является страной, близкой к Арктике, и одним из континентальных государств, ближайших к Северному полярному кругу», — цитирует официозное китайское агентство Синьхуа Белую книгу. Это заявление уже не раз вызывало недоумение полярных стран. Однако, сколько ни называй себя близкой к Арктике страной, береговая линия северных морей к твоим границам не протянется. Поэтому Китай вынужден умерить пыл и сотрудничать с приарктическими странами. Зачастую предложения о финансовом участии КНР в проектах северных стран повисают в воздухе — всё потому, что китайские партнеры привыкли вкладывать деньги только в стопроцентно выгодные идеи. Однако даже ничем не подкрепленные разговоры о возможных инвестициях в развитие портов, коммуникаций, наземного транспорта имеют свое действие и создают положительный имидж Китая — верного соратника в развитии Арктики.

ИА REGNUM уже приводило примеры успешных инвестиций Китая в горнодобывающую отрасль Гренландии. Особое внимание Китай проявляет к нынешнему председателю Арктического Совета — Финляндии. К сотрудничеству с Россией у китайцев отдельный интерес.

Союз, скрепленный выгодой

«У России и Китая совпадают интересы в Арктическом регионе, и это необходимо использовать, — сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Вячеслав Карлусов, профессор кафедры мировой экономики МГИМО (У) МИД России, главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН. — Китай видит главную выгоду в Севморпути, при использовании которого стоимость перевозки их товаров в Европу может снизиться в три раза. В свою очередь, китайцы могут стать помощниками в развитии внутренней транспортной инфраструктуры России».

По словам эксперта, Россия — это межцивилизационный мост между Европой и Азией в лице не только Китая, но и Южной Кореи. Потенциал Китая, прежде всего, финансовый, способен укрепить суверенитет России.

Для успешного развития этих возможностей необходимы вложения в транспортную инфраструктуру, оборудование портов. Если Китай сочтет прибыльной ту или иную идею внутреннего развития России, осуществить ее будет гораздо проще. Так произошло с ОАО «Ямал СПГ», где долями владеют Китайская национальная нефтегазовая корпорация (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). Сейчас другая компания China Railway Construction Corporation (CRCC), также принадлежащая правительству КНР, начинает сотрудничество с российскими партнерами по строительству железнодорожной линии Бованенково-Сабетта, которая увеличит выгоды добывающих компаний на Ямале и инвесторов, одним из которых и является Китай.

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В обозримом будущем стоит ожидать планирования проектов с участием российских, китайских, а также западных компаний по освоению крупных ресурсных месторождений, пишет Вячеслав Карлусов в научной статье «Арктика в системе глобальных приоритетов Пекина: взгляд из России».

«Необходимость таких проектов вызвана тем, что ни одна из сторон по отдельности не располагает всеми необходимыми условиями и факторами для их разработки: техникой и технологиями, капиталом и правами собственности», — считает исследователь.

Однако эксперты предостерегают: дух взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Китаем может ослабнуть, как только азиатские партнеры начнут терять выгоду. Привести к этому могут, к примеру, глобальные решения по разделу континентального шельфа арктических морей, считает Валерий Журавель, ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы ФГБУН Институт Европы РАН. Гигантские предполагаемые запасы шельфа однозначно являются для китайцев той будущей перспективой, ради которой стоит вмешаться в дела Арктики.

«Если повторная заявка РФ в ООН, поданная в августе 2015 г. на расширение континентального шельфа, доказывающая, что подводные хребты Менделеева и Ломоносова являются продолжением ее континентального шельфа, будет удовлетворена, то Китай окажется в невыгодном положении в области освоения богатств Арктики, — сообщает Валерий Журавель. — При благополучном для России рассмотрении заявки, арктическая территория страны может увеличиться на 1,2 млн кв. км».

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Наука как прикрытие?

В изучение ресурсного потенциала Севера Китай вкладывает большие деньги. Национальная программа арктических исследований является одной из самых диверсифицированных и комплексных в мире. Совершив за последние 18 лет 8 полноценных экспедиций в Северный Ледовитый океан, КНР продолжает строить полярные научно-исследовательские суда. В 2004 году Китай обзавелся постоянно действующей исследовательской станцией «Хуанхэ чжань» на Шпицбергене.

В 2012 году единственный китайский ледокол Китая «Снежный дракон», (модернизированный из купленного у Украины торгового судна) впервые прошел по Северному морскому пути. Сейчас своими силами Китай строит «Снежного дракона 2» и намеревается сделать научные экспедиции на Север ежегодными.

Впрочем, судя по ситуации с Канадой и Северо-Западным проходом, Китай под «научным» прикрытием может преследовать более масштабные цели.

«Китай регулярно отправляет в Арктику научные экспедиции, но скорее для того, чтобы просто застолбить за собой место полноценного актора в регионе, — считает автор телеграм-канала «Капитан Арктика». — И, помня о типичном для китайцев прагматизме, можно не сомневаться в том, что у них это получится».

Подтверждает эту версию и цитата из Белой книги, где сказано об усилении гидрографических работ в регионе «для повышения качества навигации, а также усиления безопасности и логистических возможностей Арктики».

Доверие с оглядкой

«Правительство КНР посредством публикации этого документа стремится подтолкнуть заинтересованные стороны активнее включиться в сотрудничество и деятельность, касающуюся Арктики, а также приступить к совместной со всем международным сообществом работе по защите и продвижению мира, стабильности и развития Арктики», — сообщает китайское правительство на страницах Белой книги.

Документ стал первым официальным свидетельством долгосрочного планирования арктических целей, свойственное китайским политикам. Арктика как регион, меняющий свои климатические особенности, представляет для Китая гораздо больший интерес в будущем, нежели в настоящем. И вклады в проекты, запланированные на десятилетия, вполне обоснованы.

В таком активном государстве нужно видеть прежде всего союзника. Но России при этом не стоит забывать о характере китайских партнеров, уверен Андрей Карпов, председатель совета директоров ООО «ДОРН»:

"На бытовом уровне мы относимся к китайским инвестициям как к какой-то халяве. Но надо понимать, что китайцы — очень жесткие переговорщики, прагматичные люди. Безусловно, в нынешней ситуации взаимодействие с Китаем становится реальным инструментом для реализации многих проектов в Арктике, но благотворительности с этой стороны ждать не стоит».

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