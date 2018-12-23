Макрон о выводе войск США из Сирии: «Я глубоко сожалею»

Нджамена, , 19:19 — REGNUM Власти Франции сожалеют в связи с решением официального Вашингтона о выводе войск США из Сирии. Об этом, как передает Reuters, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции в столице Чада.

«Я глубоко сожалею о принятом (президентом США Дональдом Трампом) решении по Сирии», — сказал Макрон.

О том, что США в ближайшее время выведут войска из Сирии, заявил глава Белого дома Дональд Трамп 19 декабря 2018 г.

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