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Макрон о выводе войск США из Сирии: «Я глубоко сожалею»

Политика

О том, что США в ближайшее время выведут войска из Сирии, заявил глава Белого дома Дональд Трамп 19 декабря 2018 г

Нджамена, 23 декабря 2018, 19:19 — REGNUM  Власти Франции сожалеют в связи с решением официального Вашингтона о выводе войск США из Сирии. Об этом, как передает Reuters, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции в столице Чада.

«Я глубоко сожалею о принятом (президентом США Дональдом Трампом) решении по Сирии», — сказал Макрон.

О том, что США в ближайшее время выведут войска из Сирии, заявил глава Белого дома Дональд Трамп 19 декабря 2018 г.

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Участие США в войне в Сирии
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