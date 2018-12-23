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Глава Боливии о выводе войск США из Сирии: «Победа — за сирийским народом»

Политика

19 декабря 2018 г. глава Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что США в ближайшее время выведут войска из Сирии

Глава Боливии о выводе войск США из Сирии: «Победа — за сирийским народом»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Ла-Пас, 23 декабря 2018, 18:49 — REGNUM  Решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии является победой сирийского народа. Об этом сообщил президент Боливии Эво Моралес на странице в соцсети Twitter.

«Трамп воспевает победу, выводя свои войска из Сирии… — написал Моралес. — Но настоящая победа — за сирийским народом».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 декабря 2018 г. глава Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что США в ближайшее время выведут войска из Сирии.

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Война в Сирии
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