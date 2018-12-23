Трамп: Пусть в Сирии воюют другие, а мы едем домой

Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Страны, принимающие участие в войне против террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, могут справиться и без помощи США, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Изначально мы планировали присутствовать в Сирии не больше трех месяцев. И с тех пор как это было сказано семь лет назад — мы оттуда не уходили. Когда я стал президентом, ИГ* разбушевалось. Сейчас ИГ* нанесено мощное поражение, поэтому другие страны региона, включая Турцию, должны самостоятельно справиться с теми, кто там остался. Мы возвращаемся домой!» — заявил он.

Ранее Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* и о скором выводе американского военного контингента с территории Сирии. Ряд европейских политиков, таких как глава МИД Германии Хайко Маас, заявили, что вывод американских войск угрожает росту влияния террористов на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря, по данным телеканала CBS News, подал в отставку спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ* Бретт Макгурк. Телеканал отмечает, что такое решение Макгурк принял в знак протеста против вывода американских войск из Сирии.

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