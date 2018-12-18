Моралес обвинил США в попытках срыва выборов в Боливии

Ла-Пас, , 09:47 — REGNUM Вашингтон, используя ложь и дискредитацию в качестве инструментов влияния, пытается помешать выборному процессу в Боливии. Об этом 18 декабря в своем Twitter написал глава республики Эво Моралес.

По словам главы государства, также как и в 2002 году, Соединенные Штаты «и их приспешники из числа правых», используя ложь и дискредитацию, пытаются помешать выборам в Боливии.

«Они называли нас «Усамой бен Ладеном» и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), угрожали сокращением поставок помощи. Сейчас же они заявляют, что обеспокоены демократией», — написал Моралес.

Также он подчеркнул, что Боливия является суверенным государством, отвергающим любые иностранные вмешательства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Боливии Эво Моралес возглавляет страну третий срок подряд. В ходе его первого срока правления в основной закон страны были внесены изменения, формально позволяющие выдвинуть действующего президента еще на один срок. В ответ на это в стране прошли массовые митинги оппозиционных сил.

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